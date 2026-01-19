Евросоюз на фоне угроз США Гренландии занимается «покорным попустительством» и проявляет терпимость по отношению к Штатам. Это показывает злоупотребление «двойными стандартами» и демонстрирует стратегическую «бесхребетность» Европы. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«ЕС считает США «союзником», и когда США угрожают территориальными захватами Гренландии или применяют тарифный шантаж против Европы, результатом становится покорное попустительство и терпимость. Это не просто злоупотребление «двойными стандартами», но и демонстрация стратегической «бесхребетности» Европы перед лицом принуждения гегемона», — пишет газета.

Издание отметило, что ЕС при этом считает соперником Китай и планирует «заставить» государства-члены постепенно «выводить из эксплуатации» оборудование китайского производства. Поэтому СМИ приходит к выводу, что ЕС «ослеплен когнитивным искажением» и использует «политические манипуляции для подрыва нормального двухстороннего экономического и торгового сотрудничества».

«Европа на каждом шагу преклоняется перед США, даже в ущерб собственным интересам, но при этом не получает ни уважения, ни взаимности от США, которые лишь усиливают свое презрение и эксплуатацию Европы. США используют тарифы и открыто требуют «покупки» Гренландии, территории Дании. Рассмотрение территориального суверенитета союзника как простой «сделки с недвижимостью» — это акт вопиющей гегемонистской агрессии и унижения», — добавляют журналисты.

СМИ при этом называет реакцию Европы на действия США «вопиюще слабой», а тон европейцев — «одновременно раболепным и опасно ошибочным». В итоге журналисты приходят к выводу, что использование «двойных стандартов» подрывает будущее Европы и приводит к потери ею своей независимости.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют захватить Гренландию для обеспечения своей национальной безопасности. Власти Гренландии и Дании выступили против того, чтобы остров стал частью США, а НАТО дали старт совместной разведывательной миссии в Гренландии. Ответом на это стало обещание Трампа ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против стран, которые стали участниками миссии. По планам Трампа, с 1 июня пошлины должны вырасти до 25% и отменят их только после принятия соглашения о покупке Гренландии США.

Ранее Фон дер Ляйен заявила о намерении Европы защитить Гренландию.