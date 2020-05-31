На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два — в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.

Таким образом, в регионе число заболевших увеличилось до 3 824, выздоровели 2 711 пациентов, умерли — 32.

Таким образом, общее число обнаруженных заболевших в стране достигло 405 843. Всего с начала эпидемии в РФ выписали из больниц после выздоровления 171 883 человека. Суммарное число летальных случаев — 4 693.

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