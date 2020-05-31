Трамп назвал трагедией убийство полицейскими чернокожего мужчины в США

Президент США Дональд Трамп назвал трагедией гибель чернокожего американца Джорджа Флойда, однако осудил беспорядки с применением насилия городах, сообщает FOX 11 LA.

«Смерть Джорджа Флойда на улицах Миннеаполиса была серьезной трагедией, этого не должно было произойти. Это наполнило американцев по всей стране ужасом, гневом и горем», — сказал Трамп.

Он добавил, что ранее позвонил семье погибшего, чтобы «выразить горе всей нации».

Трамп также заявил, что стране в настоящее время стране необходимы «исцеление, а не ненависть» и «справедливость, а не хаос». Вину за массовые беспорядки президент возложил на леворадикальные группировки.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

Президент США ввел в некоторые города национальную гвардию, чтобы усмирить бунты. Осуществлявшему задержание офицеру полиции предъявили обвинение в неумышленном убийстве.

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