Демонстранты напали на журналистов Fox News в ходе протестных акций в Вашингтоне

Съемочная группа телеканала Fox News пострадала во время съемки сюжета о протестных акциях в Вашингтоне, организованных на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Так, журналист Леланд Виттерт в прямом эфире освещал события происходящей акции протеста, когда демонстранты в масках окружили съемочную группу.

Съемка сюжета происходила в парке Лафайет, откуда журналисты попытались выбраться после того, как один из участников протеста набросился на репортера. Другие участники съемочной группы также были избиты, а камера телеканала — разбита.

«Представьте, что значит быть чернокожим мужчиной, чувствующим себя так каждый день», — выкрикнула одна из участниц протеста, когда журналисты попытались скрыться из парка.

Ранее сообщалось, что в США начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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