Путин заявил, что Россия вывезла не всех соотечественников из-за границы

Президент России Владимир Путин сказал, что Россия вывезла не всех граждан из-за границы, которые желают вернуться на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление глава государства сделал во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.

«По имеющейся у меня информации, мы еще не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать на родину, в Россию», — рассказал Путин.

Он отметил, что вывозные рейсы до сих пор организуются из различных стран.

Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, добавил, что за рубежом находятся более 25 тысяч россиян, «застрявших» в иностранных государствах из-за ограничений по коронавирусу.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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