Вулкан Ключевский выбросил столб пепла на 6,5 км

Вулкан Ключевский на камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Шлейф пепла распространился на 200 км в юго-восточном направлении, указано в сообщении. Отмечается, что вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

В населенных пунктах Камчатского края выпадение пепла не фиксируется, заявили в региональном управлении МЧС.

Вулкан Ключевский на Камчатке извергается с 1 ноября 2019 года. По данным ученых, опасность для для жителей полуострова отсутствует.

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