Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч
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Число жертв COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 100 тысяч, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
По его данным, в США от коронавируса скончались уже 100 047 человек.
На сегодняшний день COVID-19 в США диагностирован у 1 695 766 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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