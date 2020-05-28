Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч

Число жертв COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 100 тысяч, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

По его данным, в США от коронавируса скончались уже 100 047 человек.

На сегодняшний день COVID-19 в США диагностирован у 1 695 766 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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