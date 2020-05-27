Реке Херота в Сочи вернули историческое название

Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название — Хорота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского собрания.

Уточняется, что в данный момент идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного «Херота» на исторически обоснованное «Хорота».

Данный вопрос уже много раз поднимался на обсуждение. За изменение названия выступали научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрей Кизилов, а также руководитель российского государственного Военно-исторического архива Александр Приютов. Они ссылались на исторические документы и карты XIX века, в которых река обозначалась как «Хорота».

Историк и краевед Сочи Владимир Костиников отметил, что название «Херота» впервые упоминается в документах в 1901 году. Именно с того момента в официальных бумагах начали использовать искаженное название.

Сейчас новый информационный знак уже установлен на федеральной трассе.

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