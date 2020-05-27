Кадыров призвал забыть об отпуске всех помогающих в борьбе с COVID-19 служащих

Чеченский лидер Рамзан Кадыров попросил всех сражающихся с коронавирусом служащих, в том числе медиков и силовиков, отказаться от отпусков до окончания пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых», — начал Кадыров на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Он сравнил коронавирусную инфекцию с войной, где есть невидимый враг и те, кто сражаются с ним: медики и правоохранители. При этом для российских служащих это уже не работа, а «мобилизация» и «долг». Глава Чечни полагает, что если те, кто задействованы не чувствуют такой ответственности в душе и сердце, то они «должны покинуть команду».

Всего в России выявлено более 362 тыс. заболевших, выздоровели свыше 130 тыс. пациентов, а умерли — 3 807.

Ранее СМИ сообщали, что Кадыров был госпитализирован в Москву с подозрением на коронавирус. Однако глава оперативного штаба Чечни Магомед Даудов опроверг эту информацию.

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