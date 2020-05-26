СК завел дело о вандализме на жаривших шашлыки у Вечного огня в Кронштадте

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении трех человек, жаривших шашлыки у Вечного огня в Кронштадте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили следователи, дело расследуется по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения для молодых людей и предъявлении им обвинения.

Ранее в социальных сетях появились изображения, где видно, что у памятника «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» оставлены шампуры, а вандалы пытались жарить на Вечном огне шашлыки.

Все участники «пикника» доставлены в полицию.

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