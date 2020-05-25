ВОЗ направит в КНР миссию для расследования происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения направит в Китай специальную миссию для изучения происхождения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

«Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая <...> Приятно отметить сигнал из Китая, что страна открыта к такому подходу», — сказал Райан.

Он отметил, что точные сроки начала миссии пока не известны. Она должна состояться с участием ученых из разных стран.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь добавил, что «все стороны понимают важность исследования происхождения вируса», оно необходимо чтобы предотвратить его повторного возникновения в будущем.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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