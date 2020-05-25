Минобрнауки: приемная кампания в вузы пройдет в «приемлемые» сроки

Новое расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) позволит провести приемную кампанию в вузы в срок, заявил министр высшего образования и науки России Валерий Фальков. Об этом сообщает ТАСС.

Высшие учебные заведения смогут провести прием абитуриентов на основе результатов ЕГЭ в «приемлемые» сроки, отметил Фальков.

Ранее стало известно, что начало проведения ЕГЭ в России перенесено на 3 июля, 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены для настройки работы системы в условиях пандемии коронавируса нового типа.

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