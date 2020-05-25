В Москве волонтеры могут посещать приюты с 26 мая

Волонтеры могут посещать столичные приюты для бездомных животных с 26 мая, сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Для посещения будут открыты 13 городских приютов для кошек и собак, указано в сообщении. Волонтеры смогут передавать лекарства, корма и другие необходимые вещи, а также выгуливать животных.

При этом для посещения приюта необходимо оформить специальное удостоверение волонтера, которое выдается организацией «Мосволонтер», говорится в блоге главы города. Кроме того, волонтерам нужно будет оформить цифровой пропуск для поездки в приют и соблюдать масочно-перчаточный режим.

В день в приют будут допускаться не более 15 волонтеров, подготовкой графиков посещения займутся представители зоозащитных фондов.

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