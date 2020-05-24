На Урале возбудили административные дела за акцию «похорон» бизнеса

В Свердловской области завели административные дела на предпринимателей, которые устроили «похороны» собственного бизнеса у торгового центра в городе Заречный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Акцию «похорон» бизнеса, который пострадал из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, предприниматели провели 20 мая. Владельцы магазинов выставили гроб с цветами и венками перед торговым центром, где располагаются их торговые точки.

Отмечается, что в мероприятии поучаствовали шесть человек, один из которых является организатором. Все они будут привлечены к ответственности по двум статьям – за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции.

По последним данным, в Свердловской области коронавирус выявили у 3704 человек, умерли 16, выздоровели 1226.