NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе

Газета The New York Times разместила на первой полосе список жертв нового типа коронавируса COVID-19.

Так, на первой полосе выпуска был напечатан длинный список тех, кто потерял жизнь в период пандемии, состоящий из тысячи имен. Кроме того, были опубликованы данные о возрасте жертв, их месте проживания, а также краткое описание их деятельности.

Общее число летальных исходов в США приближается к отметке в 100 тысяч человек, которое газета назвала «мрачной отметкой».

Газета подчеркнула, что данными о выздоровевших гражданах, числом потерянных жизней, а также прерванных работ нельзя описать влияние коронавирусной инфекции на страну.

«Это были не просто имена в списке. Это были мы», — написало издание.

В публикации также приводятся данные по смертности и некрологи. Газета подчеркнула, что список из тысячи имен погибших представляет «только один процент из списка умерших».

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