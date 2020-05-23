В Москве аномальный холод

Синоптики заявили об аномально холодной погоде в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, температура отстает от весеннего графика больше чем на месяц.

«Так, вот уже несколько суток в Москве погода не просто холодная, а аномально холодная. Средняя суточная температура с 21 по 23 мая на 7°С и более ниже климатической нормы. А дневная температура не превышает отметку в +10°С», — говорится в сообщении.

Синоптики напомнили, что последний раз холодный май был в 2017 году, однако тогда к концу месяца погода наладилась.

Кроме того, количество осадков в столице за 22 дня достигло климатической нормы. После дефицита осадков в апреле, это хороший показатель, однако при холодной погоде для нормально роста и развития растениям не хватает тепла.

В Гидрометцентре добавили, что на следующей неделе в Московский регион придет антициклон и станет теплее, днем ожидается +13 до +18°С. Но даже при такой температуре не будет достигнута климатическая норма.

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