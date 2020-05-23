Появилось видео с места удержания заложников в банке в Москве

Телеканал РЕН ТВ обнародовал видео с места захвата заложников в банке в центре Москвы.

На ролике видно, как полицейские оцепили район. Кроме того, на место инцидента прибыли машины скорой помощи и аварийных служб.

Известно, что сотрудники полиции вступили в переговоры с захватчиком.

Ранее источник сообщил, что неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом. Предполагается, что захватчик удерживает шесть человек.

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