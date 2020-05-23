Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей

Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего обследование прошли более 50 тысяч человек, отметил Хрипун. Он добавил, что планируется расширение масштабов исследования.

В Москве с 15 мая действует бесплатная программа тестирования людей на наличие антител к инфекции. В настоящее время пройти тесты могут только люди, у которых есть специальные приглашения.

По последней информации, в России зафиксировано 326 448 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 3249 — с летальным исходом. Вылечились 99 825 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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