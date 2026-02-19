В Псковской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе

После атаки украинского беспилотника на нефтебазу в Псковской области произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Он уточнил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на нефтебазу в городе Великие Луки началось горение одного из резервуаров с нефтепродуктами. На место происшествия прибыли представители экстренных служб.

Ведерников отметил, что, по предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и персонала нефтебазы нет.

19 февраля губернатор Псковской области сообщил, что дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки.

Утром 18 февраля Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника над территорией страны. Самое большое количество беспилотников — 21 дрон — было сбито над Брянской областью. По шесть дронов уничтожено над Белгородской областью и Крымом.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве.