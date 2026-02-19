Россиян предупредили о подорожании аренды квартир

В марте 2026 года ставки аренды вырастут в среднем на 2–4% по сравнению с февралем, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Последний месяц зимы традиционно считается периодом паузы: предложение максимально, собственники охотнее идут на уступки, чтобы не держать жилье пустым. Однако уже в первые недели весны спрос начинает восстанавливаться, и арендодатели получают возможность аккуратно индексировать цены. Главным фактором остается так называемый «ипотечный тупик». При сохранении высокой ключевой ставки и более жестких условиях по льготным программам, включая семейную ипотеку, покупка квартиры в 2026 году остается недоступной для значительной части потенциальных заемщиков. В результате те, кто рассчитывал на покупку, остаются в сегменте найма. Это формирует устойчивый избыточный спрос, который рынок не успевает закрывать новым предложением», — отметил Трепольский.

Дополнительное давление создает дефицит качественных объектов, добавил эксперт. Он пояснил, что в 2025–2026 годах объем ввода жилья сократился примерно до 40 млн кв. м, и в аренде ощущается нехватка современных квартир с хорошим ремонтом в развитых районах. Владельцы таких лотов в марте чувствуют себя максимально уверенно и почти не оставляют пространства для торга, уточнил финансист.

По его оценке, в среднем по России в марте однокомнатные квартиры в городах-миллионниках, за исключением Москвы, будут сдаваться за 32–38 тыс. рублей. В Москве медианная ставка на качественные «однушки» закрепится в диапазоне 75–85 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — около 48–55 тыс. рублей. Двухкомнатные квартиры растут медленнее, но остаются востребованными у семей, добавил эксперт. В региональных центрах аренда «двушки» составит 42–50 тыс. рублей, а в столице комфортный вариант обойдется в среднем в 100–115 тыс. рублей, допустил финансист. Спрос смещается в сторону спальных районов с хорошей транспортной доступностью, где цена ближе к нижней границе диапазона, уточнил Трепольский.

«Трехкомнатные квартиры в регионах будут стоить от 55 тыс. рублей, в Москве — от 140 тыс. рублей и выше. Этот сегмент наиболее чувствителен к локации и инфраструктуре: близость школ, парков и транспорта существенно влияет на итоговую цену. Разброс ставок максимальный — от 90–110 тыс. рублей за МКАД и в Новой Москве до 250 тыс. рублей и выше в центре и премиальных локациях», — сказал эксперт.

По его мнению, в пределах «старой» Москвы динамика будет выраженной: однокомнатные квартиры в популярных районах внутри ТТК и в пешей доступности от метро могут доходить до 95 тыс. рублей, прибавив около 3% к февралю. Двухкомнатные варианты закрепятся в диапазоне 100–120 тыс. рублей, добавил эксперт. Аренда «трешки» в среднем составит 150–180 тыс. рублей, при этом ценовой коридор остается широким, заключил финансист.

