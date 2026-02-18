«На Крещении Руси остановились». Как в России оценили переговоры в Женеве

Министр армии США Дэниел Дрисколл, зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве, 17 февраля 2026 года

В Женеве 18 февраля состоялся второй раунд переговоров России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что встреча прошла в рабочем порядке, а новый раунд ожидается «скоро». После официальной части переговоров Мединский провел закрытую встречу с представителями Киева. Какие требования выдвинул президент Украины Владимир Зеленский и как в России оценивают переговорный процесс — в материале «Газеты.Ru».

Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет в ближайшее время. Об этом глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил RT.

Он не уточнил, когда именно состоятся новые встречи, сказав лишь, что это произойдет «скоро». Мединский также пошутил про уроки истории для украинцев.

«В рабочем порядке. Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились», — сказал политик в ответ на вопрос журналиста о том, как прошли переговоры.

После завершения официальной встречи Мединский в закрытом режиме провел еще одни двухчасовые переговоры в отеле InterContinental перед отъездом в аэропорт, заявили источники ТАСС. Позже сам помощник президента РФ подтвердил факт закрытой встречи с украинской стороной.

В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что разговор в Женеве «был непростым, но важным».

«Очередной раунд переговоров в Женеве завершился. Разговор был непростым, но важным», — написал он в своем Telegram-канале.

Российские эксперты назвали встречи в Женеве «предупредительными и осведомительными» для украинской делегации.

«Этот раунд переговоров носил предупредительный и осведомительный характер в том смысле, что российская сторона предупредила упертых украинских представителей о том, что им неизбежно придется через некоторое время столкнуться с растущими трудностями, а потому лучше быстрее соглашаться на те условия, что предлагаются сейчас», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог Василий Колташов.

По его мнению, Россия не меняла своих требований, а потому не делала никаких скоропостижных публичных заявлений по итогам встреч.

«Мединский по всем сведениям вел переговоры жестко и информативно. Украинской стороне пытались объяснить, что каждый раз условия будут хуже, и чем быстрее они примут условия, тем будет лучше для них», — пояснил Колташов.

Быстрый второй день

Первый раунд переговоров в Женеве, который состоялся 17 февраля, продолжался практически четыре с половиной часа. Вторая встреча 18 февраля, напротив, завершилась быстро и не заняла более двух часов.

Комментируя быстрое завершение второй встречи «Газете.Ru», первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков пояснил, что это могло произойти по нескольким причинам:

«Есть несколько версий, почему второй раунд встреч в Женеве продлился всего два часа. Переговоры могли быть настолько провальными, а стороны занимали настолько противоположные точки зрения, что главы делегаций поняли, что тянуть время дальше смысла просто нет. С другой стороны, первая встреча в рамках третьего раунда переговоров могла быть очень продуктивной и содержательной, так что во второй день обсуждать было особо нечего».

Новиков не исключил, что существует и третий вариант, согласно которому стороны переговоров посчитали уместным взять паузу, чтобы посоветоваться с главами государств и согласовать дальнейшие позиции.

Преждевременные итоги

Сразу же после завершения второго дня встреч президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны практически достигли соглашения относительно мониторинга прекращения огня.

«Военный блок переговоров был конструктивным. Стороны в целом понимают, как может быть организован мониторинг прекращения огня и войны при наличии политической воли. Контроль точно будет осуществляться с участием США», — рассказал он.

В Совфеде положительно оценили сам факт состоявшихся переговоров, но посчитали, что украинская сторона преждевременно сделала ряд заявлений относительно итогов встречи.

«Конечно, хорошо, что переговоры прошли и даже не были сорваны. Однако сейчас заявления, которые делает Зеленский, преждевременны. Для начала делегации должны вернуться в столицы и предметно обсудить итоги встреч с руководством. Поэтому с российской стороны не последовало никаких опрометчивых заявлений», — заявил «Газете.Ru» глава комиссии СФ по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

Джабаров также уверен, что пока нет оснований для прекращения огня и очень рано говорить о каком-либо мониторинге.

«Я уверен, что Зеленский вновь юлит и не хочет обсуждать территориальный вопрос конкретно. У нашей делегации в Женеве были полномочия обсуждать территориальный вопрос с украинскими представителями на основе договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году в Анкоридже. Однако о территориях Киев не говорит, а говорит опять о прекращении огня», — заключил сенатор.

В свою очередь, политолог Василий Колташов призвал не доверять заявлениям Зеленского и перепроверять любые новости, которые будут поступать со стороны западных СМИ.

«Какой-нибудь германской или британской газете ничего не стоит написать, что российская делегация якобы что-то согласовала с Киевом и согласилась на прекращение огня. Европейцы вместе с Украиной готовы выставлять желаемое за действительное. Так что на все эти украинско-европейские версии переговоров реагировать не стоит», — предупредил политолог.

По его мнению, «подобные вбросы» нужны Киеву и Брюсселю, чтобы тянуть переговорное время и пытаться перевооружить украинскую армию.

Очередные требования

Встречи в Женеве не обошлись без новых требований со стороны украинского президента. Издание Axios сообщило, что на этот раз Зеленский поручил своей команде организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Зеленский вновь подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва в территориальном вопросе — это личная встреча с Путиным. Он сказал, что поручил своей команде организовать встречу на уровне лидеров в Женеве», — передает издание.

Встреча с Путиным необходима Зеленскому, так как вопрос его сомнительной легитимности так и не был снят с повестки дня, уверен бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

«Чтобы закрыть вопрос со своей легитимностью, у Зеленского есть два пути. Первый вариант решения проблемы — провести выборы, но этого он боится и согласится только в случае возможностей для полного контроля голосования. Второй путь — организовать встречу с Путиным», — заявил «Газете.Ru» экс-нардеп.

При этом для украинского лидера важен сам факт встречи вне зависимости от результатов, так как ни на какие уступки по территориальному вопросу в Киеве, очевидно, не готовы идти, отметил Килинкаров.

В Госдуме отметили, что, постоянно заявляя о новых требованиях и утверждая, что готов обсудить вывод войск с территории Донбасса, но только в случае, если Россия отведет свои вооруженные силы на «эквивалентное расстояние», Зеленский просто ищет лазейки из сложившейся сложной ситуации в переговорах.

«Судя по всем заявлениям, последние два — три месяца Зеленский шарахается от одной крайности в другую крайность. Мы видим, что в любом случае он все больше понимает, что пути другого у него не будет. Он ищет какие-то лазейки из сложившейся для него сложной ситуации. Это еще раз говорит, что наша последовательная позиция, наших переговорщиков, она правильная», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.