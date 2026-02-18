«Схватка фельдмаршала и клоуна»: Залужный обвинил Зеленского в главном провале ВСУ

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Киева в Лондоне Валерий Залужный начал свою игру против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном», — написал Медведев.
По его словам, Залужный «начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м».
Что сказал Залужный
18 февраля агентство Associated Press выпустило материал под заголовком «Бывший главнокомандующий ВСУ, которого считают главным соперником Зеленского, рассказал о разногласиях между ними». В основу текста легло интервью Залужного, при этом почти все его высказывания приводятся в косвенной речи без прямых цитат.
Со ссылкой на утверждения Залужного в статье сообщается, что напряженные отношения между ним (в то время — главкомом ВСУ) и президентом Владимиром Зеленским возникли в сентябре 2022 года, когда после одного из напряженных совещаний в кабинете Зеленского в офис военачальника явились «десятки агентов украинской службы внутренней разведки» и попытались произвести обыск.
Генерал расценил этот инцидент как «акт устрашения» политического соперника, при этом к соперничеству в то время он, по его словам, совершенно не стремился, полагая, что «национальное единство превыше всего».
Залужный рассказал, что после появления агентов СБУ в своем кабинете он позвонил главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и предупредил, что готов защитить командный центр с помощью военной силы. Характерно, что в этот кризисный момент в кабинете главкома ВСУ «находились более десятка британских офицеров». Попытка обыска не удалась, главком «не дал агентам рыться в бумагах и компьютерах».
Главное в интервью экс-главкома ВСУ — прямые обвинения в адрес президента Зеленского, который, по мнению Залужного, повинен в срыве украинского контрнаступления в 2023 году.
«Залужный говорит, что план, разработанный им при поддержке партнеров по НАТО, провалился, потому что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы»,
— пишет Associated Press.
По словам экс-главкома, на практике контрнаступление «отклонилось от первоначального плана, силы были рассредоточены на большой территории, что снизило их ударную мощь».
Залужный утверждает, что сейчас он «избегает политических дискуссий, опасаясь, что они приведут к расколу среди украинцев». Однако агентство обращает внимание читателей на то, что, согласно последним опросам, во время «гипотетических будущих выборов Залужного поддержали бы 23% избирателей, в то время как Зеленского — 20%, что делает его главным конкурентом президента».
«Альтернатива Зеленскому»
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что интервью Залужного было записано к недавней Мюнхенской конференции по безопасности.
«В течение нескольких дней офис президента Украины пытался убедить Залужного отказаться от своих слов. Залужный отказался [это сделать]», — пишет Гончаренко.
В свою очередь, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что обвинения Залужного в адрес Зеленского могли быть сделаны в рамках подготовки к предвыборной кампании экс-главкома.
«Залужный хочет сыграть на противоречиях украинской политики, создать альтернативный выбор Зеленскому в свете возможных выборов на Украине», — отметил аналитик.
По словам Федорова, на Украине остаются определенные политические силы, которым «не нравится ход переговоров и движение к возможному миру между Россией и Украиной». В этой ситуации экс-главком «хочет сказать о том, что Зеленский — это неудачный менеджер войны, и если бы он [Залужный] был президентом, то конфликт протекал бы по другому сценарию», более выигрышному для Украины.
Отвечая на вопрос о том, является ли обвинение Залужного в адрес Зеленского политическим пиаром в рамках возможной предвыборной подготовки, Федоров отметил, что такой вариант «вполне возможен».