«Схватка фельдмаршала и клоуна»: Залужный обвинил Зеленского в главном провале ВСУ

Медведев: Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный «начал свою игру», обвинив президента Владимира Зеленского в провале украинского контрнаступления два года назад. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Поводом для этого комментария стало интервью Залужного американскому агентству Associated Press, где он впервые за долгое время допустил явно негативные высказывания в адрес украинского лидера.

«Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном», — написал Медведев.

По его словам, Залужный «начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м».

Что сказал Залужный

18 февраля агентство Associated Press выпустило материал под заголовком «Бывший главнокомандующий ВСУ, которого считают главным соперником Зеленского, рассказал о разногласиях между ними». В основу текста легло интервью Залужного, при этом почти все его высказывания приводятся в косвенной речи без прямых цитат.

Со ссылкой на утверждения Залужного в статье сообщается, что напряженные отношения между ним (в то время — главкомом ВСУ) и президентом Владимиром Зеленским возникли в сентябре 2022 года, когда после одного из напряженных совещаний в кабинете Зеленского в офис военачальника явились «десятки агентов украинской службы внутренней разведки» и попытались произвести обыск.

Генерал расценил этот инцидент как «акт устрашения» политического соперника, при этом к соперничеству в то время он, по его словам, совершенно не стремился, полагая, что «национальное единство превыше всего».

Залужный рассказал, что после появления агентов СБУ в своем кабинете он позвонил главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и предупредил, что готов защитить командный центр с помощью военной силы. Характерно, что в этот кризисный момент в кабинете главкома ВСУ «находились более десятка британских офицеров». Попытка обыска не удалась, главком «не дал агентам рыться в бумагах и компьютерах».

Главное в интервью экс-главкома ВСУ — прямые обвинения в адрес президента Зеленского , который, по мнению Залужного, повинен в срыве украинского контрнаступления в 2023 году.

«Залужный говорит, что план, разработанный им при поддержке партнеров по НАТО, провалился, потому что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы»,

— пишет Associated Press.

По словам экс-главкома, на практике контрнаступление «отклонилось от первоначального плана, силы были рассредоточены на большой территории, что снизило их ударную мощь».

Залужный утверждает, что сейчас он «избегает политических дискуссий, опасаясь, что они приведут к расколу среди украинцев». Однако агентство обращает внимание читателей на то, что, согласно последним опросам, во время «гипотетических будущих выборов Залужного поддержали бы 23% избирателей, в то время как Зеленского — 20%, что делает его главным конкурентом президента».

«Альтернатива Зеленскому»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что интервью Залужного было записано к недавней Мюнхенской конференции по безопасности.

«В течение нескольких дней офис президента Украины пытался убедить Залужного отказаться от своих слов. Залужный отказался [это сделать]», — пишет Гончаренко.

В свою очередь, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что обвинения Залужного в адрес Зеленского могли быть сделаны в рамках подготовки к предвыборной кампании экс-главкома.

«Залужный хочет сыграть на противоречиях украинской политики, создать альтернативный выбор Зеленскому в свете возможных выборов на Украине», — отметил аналитик.

По словам Федорова, на Украине остаются определенные политические силы, которым «не нравится ход переговоров и движение к возможному миру между Россией и Украиной». В этой ситуации экс-главком «хочет сказать о том, что Зеленский — это неудачный менеджер войны, и если бы он [Залужный] был президентом, то конфликт протекал бы по другому сценарию», более выигрышному для Украины.

Отвечая на вопрос о том, является ли обвинение Залужного в адрес Зеленского политическим пиаром в рамках возможной предвыборной подготовки, Федоров отметил, что такой вариант «вполне возможен».