В одном из российских регионов обнаружили очаг бешенства

В Тамбовском округе Амурской области из-за выявленного очага бешенства введен карантин. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Бешенство было лабораторно подтверждено у двух диких лисиц в лесной зоне Тамбовского округа. Их отловили в рамках мониторинга, который круглый год проводится для выявления циркуляции особо опасных заболеваний в дикой фауне.

В Тамбовском округе введен карантин, в зоне которого находится село Гильчин. В ближайшее время специалисты проведут в селе все необходимые мероприятия, в число которых входит и дезинфекция. Кроме того, домашних животных повторно вакцинируют от бешенства.

