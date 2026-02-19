Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В одном из российских регионов обнаружили очаг бешенства

В Тамбовском округе Приамурья вели карантин из-за бешенства
Piotr Krzeslak/Shutterstock/FOTODOM

В Тамбовском округе Амурской области из-за выявленного очага бешенства введен карантин. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Бешенство было лабораторно подтверждено у двух диких лисиц в лесной зоне Тамбовского округа. Их отловили в рамках мониторинга, который круглый год проводится для выявления циркуляции особо опасных заболеваний в дикой фауне.

В Тамбовском округе введен карантин, в зоне которого находится село Гильчин. В ближайшее время специалисты проведут в селе все необходимые мероприятия, в число которых входит и дезинфекция. Кроме того, домашних животных повторно вакцинируют от бешенства.

13 февраля стало известно, что в двух районах Омской области введен карантин по пастереллезу.

В сентябре сообщалось, что в двух населенных пунктах Челябинской области ввели карантин по бешенству.

Ранее сообщалось, что россиянка погладила уличного кота в Таиланде и попала в больницу.
 
Теперь вы знаете
Трудные переговоры в Женеве, туннель из США в Россию и алкоголь для веганов. Главное за 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!