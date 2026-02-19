В Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году

Право на досрочную пенсию в 2026 году имеют граждане с длительным стажем, многодетные матери, а также россияне с «северным» стажем. Об этом РИА Новости рассказала сенатор Совета Федерации России, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

По ее словам, досрочно на пенсию могут выйти мужчины при достижении 62 лет со стажем не менее 42 лет, а также женщины, достигшие 57 лет со стажем не менее 37 лет. Им необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Многодетные матери с пятью и более детьми могут досрочно выйти на пенсию в 50 лет, с четырьмя — в 56, с тремя — в 57. У них должно быть не менее 15 лет стажа, 30 пенсионных коэффициентов и отсутствие лишения родительских прав.

До этого стало известно, что пенсии некоторых 80-летних россиян в марте вырастут на 36,9% по сравнению с декабрем и на 27,2% к январю-февралю. Так, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля. Поэтому в марте у данного пенсионера пенсия вырастет до 51 427,1 рубля. Отмечается, что увеличение размера пенсионных выплат пройдет автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.

