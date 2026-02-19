Стало известно, когда кредиты подешевеют

Передача снижения ключевой ставки в розничные кредиты идет неравномерно. Если депозитные ставки банки корректируют быстрее, то ипотека и потребительские кредиты реагируют с задержкой. В ближайшие две-три недели рынок, скорее всего, увидит лишь умеренное снижение по «рыночным» программам, а не разворот тренда, сказала «Газете.Ru» финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«По ипотеке удешевление будет сдержанным. Стоимость фондирования для банков остается высокой, сохраняются риск-надбавки и требования к капиталу, которые напрямую влияют на итоговую цену кредита для заемщика. Именно поэтому снижение ключевой ставки не превращается автоматически в такое же движение по ипотечным ставкам. В начале февраля средние ставки по «рыночной» ипотеке находились вблизи 20,5%. В ближайшие недели вероятнее коррекция в пределах примерно 0,2–0,7 процентного пункта. Это позволит немного снизить ежемесячную нагрузку, но говорить о резком оживлении спроса преждевременно», — отметила Кузнецова.

По ее словам, похожая ситуация складывается и на рынке потребкредитования: здесь ключевую роль играют риск-модели и оценка стоимости риска. Банки закладывают в ставку вероятность просрочек и уровень долговой нагрузки заемщиков, поэтому снижение ключевой ставки также будет передаваться постепенно, пояснила финансист. По ее мнению, по «массовым» необеспеченным кредитам ставки по-прежнему остаются выше 20%. Существенное удешевление возможно только при устойчивом замедлении инфляции и улучшении инфляционных ожиданий, констатировала эксперт. Пока этих сигналов рынок не видит в достаточной степени, банки будут действовать осторожно, считает Кузнецова.

13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После снижения ключевой ставки несколько банков, включая ВТБ, начали корректировать условия по потребительским кредитам, но это пока не масштабный тренд по всей отрасли.

Ранее россиян предупредили об очередном снижении ставок по вкладам.