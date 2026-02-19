Размер шрифта
«Интер» проиграл в матче Лиги Чемпионов, который состоялся за Полярным кругом

Норвежский «Буде-Глимт» одержал победу над «Интером» со счетом 3:1
Норвежский клуб Буде-Глимт» одержал сенсационную победу над итальянским «Интером» из Милана в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает спортивный портал Championat.com.

Матч состоялся на стадионе «Аспмюра» в Буде. На 21-й минуте норвежец Сондре Брунстад открыл счет в матче. Спустя девять минут Франческо Эспозито забил ответный гол. На 61-й минуте Йенс Петтер Хёуге вновь вывел вперед хозяев. Чере три минуты Каспер Хёг забил третий мяч в ворота итальянцев.

«Буде-Глимт» является единственной командой Лиги чемпионов, чей домашний стадион находится за Полярным кругом, при этом там уложен искусственный газон.

Ответная встреча состоится 24 февраля на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане.

13 февраля футбольный клуб «Атлетико Мадрид» со счетом 4:0 разгромил «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. В другом полуфинальном матче «Реал Сосьедад» одержал победу над «Атлетик Бильбао» в гостях с минимальным счетом 1:0.

Ранее Булыкин предсказал сенсацию в матче плей-офф Лиги чемпионов.
 
