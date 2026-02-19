Размер шрифта
На Байкале утонули два автомобиля при попытке проехать по льду на остров Ольхон

Babr Mash: два автомобиля провалились на ледовой переправе через Байкал
Кадр видео: Telegram-канал «Babr Mash»

Два автомобиля провалились под лед на озере Байкал. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Ледовая дорога по Байкалу к Ольхону планировалась к открытию 12 февраля. Но из-за плохого состояния льда срок перенесли на 17 февраля, однако и в этот день движение не было разрешено. Но водители нарушают запрет и выезжают на лед, используя в качестве ориентиров установленные вешки. В итоге для спасения людей, которые находились в ушедших под лед автомобилях, пришлось использовать катер на воздушной подушке.

16 февраля сообщалось, что на Байкале мужчина катался по льду на квадроцикле и провалился в трещину. Инцидент произошел у мыса Большой Кадильный.

До этого автомобиль с людьми провалился под лед на Байкале. Машина двигалась по льду и в 900 метрах от берега, проезжая трещину, провалилась под воду. Водитель и одна пассажирка не выбрались, еще двое сумели спастись.

Ранее три рыбака пропали на Байкале.
 
