Экс-премьер Украины объяснил, при каких обстоятельствах Зеленскому придется уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) соберет достаточно материалов о его прямом участии в соответствующих схемах. Об этом ТАСС рассказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

По его словам, сейчас привлечь к расследованию Зеленского мешает его статус.

Азаров добавил, что в случае нахождения материалов об участии президента Украины в коррупционных схемах, «будет дана отмашка со стороны американцев, и никуда он не денется».

Экс-премьер считает, что НАБУ не откажется от системной работы по разоблачению Зеленского и его окружения.

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали в ночь на 15 февраля. Галущенко сняли с поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

16 февраля экс-министру предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Следователи считают, что Галущенко помог группе Миндича вывести для последующего отмывания $112 млн компании «Энергоатом». За это экс-министр получил порядка $12 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли последствия задержания Галущенко.