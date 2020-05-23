В штате Нью-Йорк людям разрешили собираться группами до 10 человек

Власти штата Нью-Йорк ослабили ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции, и позволили людям собираться группами до 10 человек. Соответствующее заявление опубликовано на сайте губернатора штата Эндрю Куомо.

Отмечается, что был изменен ранее выпущенный указ, предоставляющий возможность местным жителям собираться до 10 человек для проведения религиозных церемоний, а также мероприятий по случаю Дня поминовения (25 мая).

Теперь же речь идет о любых мероприятиях. Однако социальная дистанция и другие меры по недопущению распространения инфекции по-прежнему должны соблюдаться.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано свыше 1,6 млн случаев коронавируса, 96 тысяч человек скончались, 350 тысяч — выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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