В Москве 23 мая будет облачно и до +10°C

В субботу, 23 мая, в столице прогнозируется пасмурная погода и небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре.

Днем температура воздуха будет варьироваться от +8°C до +10°C по городу и +6°C... +11°C по области. Местами возможен небольшой дождь. Ветер будет северного направления до 10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров опустятся до +3°C... +5°C.

Давление составит 752 мм. рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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