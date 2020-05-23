В Москве 23 мая будет облачно и до +10°C
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В субботу, 23 мая, в столице прогнозируется пасмурная погода и небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре.
Днем температура воздуха будет варьироваться от +8°C до +10°C по городу и +6°C... +11°C по области. Местами возможен небольшой дождь. Ветер будет северного направления до 10 м/c.
Вечером и ночью столбики термометров опустятся до +3°C... +5°C.
Давление составит 752 мм. рт. ст.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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