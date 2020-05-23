В Китае за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая заражения коронавирусом и летального случая, следует из сведений госкомитета по вопросам здравоохранения страны.

Как уточняется, за 24 часа в КНР обнаружили только 28 бессимптомных носителей. Кроме того, в стране вылечились после заражения три человека.

Всего в Китае было зарегистрировано 82 971 заболевший, выздоровели свыше 78 тыс. пациентов, а умерли — 4634.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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