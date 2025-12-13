Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на штурм Купянска в Харьковской области до 4000 бывших заключенных. Об этом пишет Mash.

По информации журналистов, заключенные вооружены тяжелой техникой и пытаются пробить линию обороны российских сил на западных окраинах города.

Как сообщает Mash, в штурмах Купянска участвуют подразделения 3-й механизированной бригады, а также бойцы 19-го центра сил специальных операций Украины (ССО) . Российские военные рассказывают, что в штурмовые бригады набирают осужденных для задач, с которых они часто не возвращаются. Mash уточняет, что похожую схему ВСУ уже использовали при десантировании в районе Красноармейска.

Накануне стало известно, что ВСУ отправили в район Купянска 300 наемников из Бразилии. Перед атакой подразделение расположилось в районе сел Соболевка и Мировое (Московка), но попало под удары российских авиабомб ФАБ-500, в результате чего потери наемников составили до 40 человек. Позднее российские войска отразили несколько контратак украинских войск, которые пытались зайти на окраины города.

Ранее сообщалось о сотнях заложников среди мирных жителей в Купянске-Узловом.