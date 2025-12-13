«Не нужен»: словенский игрок РПЛ отказался от идеи получить гражданство России

Словенский игрок «Динамо» Джапо заявил, что ему не нужен российский паспорт

Словенский защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо выразил уверенность, что сможет попасть в национальную сборную из дагестанского клуба, а также ответил, планирует ли получать российское гражданство. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Мне кажется, попасть в сборную вполне реально, играя в Махачкале. Но я могу выступать и за Боснию, у меня же два паспорта. <...> Мне [российский паспорт] не нужен. У меня уже есть два паспорта — боснийский и словенский. Третий уже никто не даст», — отметил он.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинский клуб со счетом 0:1 проиграл «Пари Нижнему Новгороду». Единственный мяч забил Хуан Босельи, который отличился с пенальти. На 20-й минуте красную карточку получил футболист «Динамо» Джемал Табидзе.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 13-е место, набрав 15 очков. В следующем туре национального первенства, которое состоится после зимнего перерыва, махачкалинцы сыграют дома с казанским «Рубином».

Ранее Андрей Аршавин подтвердил, что в «Зените» урезали бюджет.