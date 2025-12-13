На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чувашии водитель грузовика протаранил трубопровод и оставил без газа около 100 домов

Прокуратура Чувашии

В Чувашии произошла коммунальная авария из-за водителя на грузовике. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Порецкое, на Октябрьской улице. По данным ведомства, 20-летний молодой человек за рулем не опустил кузов машины, из-за чего врезался в газовую трубу, которая проходила аркой через проезжую часть.

На кадрах с места заметно, что труда оказалась между кабиной и кузовом, водитель смял ее в одном месте.

Ситуация серьезно повлияла на газоснабжение в населенном пункте. Из-за аварии около 100 домов остались без отопления.

«Утечка газа была оперативно ликвидирована экстренными службами», – сообщается в публикации.

Специалисты ремонтируют трубопровод. Местные жители, в домах которых нет тепла, могут обратиться в Дом культуры, где их могут временно разместить.

До этого в одном из многоквартирных домов в Твери восстановили газоснабжение после попадания БПЛА. Во время атаки несущие конструкции не пострадали.

Ранее в Омской области произошел взрыв на магистральном газопроводе.

