В Бийске на видео попало жестокое избиение школьницы сверстницами на глазах у толпы

В Бийске компания подростков избила несовершеннолетнюю девушку на глазах у сверстников. Об этом сообщает «Инцидент Бийск».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел около ТРЦ «Воскресенье». На кадрах с места заметно, как вместе с подругой одна из участниц драки повалила школьницу на снег и стала избивать вместе со сверстницей.

Компанию окружили подростки. Судя по видео, их было больше десяти. Они поддерживали агрессоров и не делали ничего, чтобы прекратить избиение.

Что именно стало причиной конфликта, не уточняется.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Прокуроры региона проводят проверку.

