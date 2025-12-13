Роналду может сняться в «Форсаже»

Вин Дизель сообщил, что для Роналду подготовили роль во франшизе «Форсаж»

Американский актер и продюсер Вин Дизель в социальной сети X сообщил, что для нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду подготовили роль в новом фильме франшизы «Форсаж».

«Все спрашивали, будет ли он [Роналду] в «Форсаже»… Должен сказать, что это действительно произойдёт. Мы написали для него роль», — заявил Вин Дизель.

11-я часть «Форсажа» должна выйти в 2026 году, фильм станет последнем во франшизе.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее Дональд Трамп поговорил по телефону с Роналду.