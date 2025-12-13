Герой России усомнился, что польские МиГ-29 помогут Украине

Польские истребители МиГ-29, которые Варшава может передать Киеву, будут уже с израсходованным ресурсом и в неисправном состоянии. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил председатель президиума «Офицеров России», Герой РФ Сергей Липовой.

Он обратил внимание, что польские МиГ-29 являлись очень хорошими истребителями тактического радиуса действия, но это было тогда, когда они еще были исправны.

«Так как они уже выслужили установленные сроки, и Польша их решила «продать» Украине, то половина из этих самолетов будут нересурсными, и половина будут неисправными», — подчеркнул генерал-майор.

По его словам, истребители с израсходованным ресурсом могут подниматься в небо, однако их двигатели или любое другое оборудование может отказать в любой момент. Неисправные воздушные суда — это те, которые могут только стоять на земле и использоваться «как доноры». Это означает, что с них снимают необходимые запчасти и ставят на другие самолеты, пояснил Липовой.

Как он сказал, подобные МиГ-29 не дадут украинским войскам никакого преимущества в воздухе. Наоборот, они только поспособствуют увеличению количества металлолома на Украине, резюмировал Герой России.

10 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Польши объявил о планах передать Украине истребители МиГ-29, снимаемые с вооружения. При этом в Варшаве рассчитывают, что Киев в ответ поделится технологиями создания ракет и дронов.

Ранее в Польше заявили, что президента страны Кароля Навроцкого не оповестили о планах поставить МиГ-29 на Украину.