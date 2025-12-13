Бывшего сенатора Тер-Аванесова заочно объявили в розыск

Обвиненного в мошенничестве бывшего сенатора Александра Тер-Аванесова заочно объявили в федеральный розыск. Это следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Объявить в розыск обвиняемого Тер-Аванесова Александра», — говорится в документах.

Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего заместителя министра по строительству Донецкой народной республики (ДНР) Юлии Мерваезовой о мошенничестве с государственными контрактами на возведение военных объектов. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, ему вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

10 декабря Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под арестом Мерваезовой, которую обвиняют в хищении свыше 9 млрд рублей у Минобороны России при строительстве.

Мерваезову задержали в Пятигорске 17 сентября. Позже ее доставили в Москву, где предъявили обвинение по двум эпизодам хищений.

В середине октября следствие вменило экс-замминистра по строительству ДНР мошенничество при заключении в 2021-22 годах госконтрактов на строительство объектов. Ущерб от ее действий, по версии следователей, составил 4,1 млрд.

Ранее число фигурантов по делу Мерваезовой о хищении денег у Минобороны РФ возросло.