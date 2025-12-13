На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассмотрят ограничения для уехавших из страны россиян

Володин: Госдума предложит меры против осужденных россиян, покинувших страну
Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроекты, направленные на введение дополнительных временных ограничительных мер в отношении россиян, находящихся за границей и осужденных за преступления или определенные административные правонарушения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

Он уточнил, что меры будут включать приостановку регистрации прав на недвижимость в РФ, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничения на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Решения о применении этих мер будет принимать Генеральная прокуратура РФ, а список лиц, попавших под ограничения, предлагается размещать в открытом доступе на сайте ведомства. В него войдут лица, признанные виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ, призывах к нарушению территориальной целостности страны или введению против нее санкций, а также скрывающиеся за границей от правосудия. Под ограничения могут попасть и иностранные агенты, не соблюдающие российское законодательство.

Володин подчеркнул, что даже находясь за пределами страны, такие лица должны осознавать неизбежность ответственности за свои действия.

Ранее адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади рассказал, что в 2026 году в Россию вернутся еще больше релокантов.

