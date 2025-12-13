Стало известно о повреждении 20 электроподстанций в одной из областей Украины

Украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале заявил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области на юге Украине.

«В области повреждено 20 подстанций», — отмечается в публикации.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак тем временем сообщил, что в городе без электроснабжения остались все тяговые подстанции.

12 декабря «ДТЭК Одесские электросети» сообщил, что в Одессе часть абонентов останется без электроснабжения более чем на трое суток.

В ночь на 12 декабря украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Одессе произошел взрыв. В тот момент на всей территории Одесской области действовал режим воздушной тревоги.

11 декабря в Минобороны РФ рассказали, что российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, атаки производились с помощью беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна дойти до пляжей Одессы.