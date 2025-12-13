На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о повреждении 20 электроподстанций в одной из областей Украины

Энергохолдинг ДТЭК заявил повреждении 20 электроподстанций в Одесской области
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

Украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале заявил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области на юге Украине.

«В области повреждено 20 подстанций», — отмечается в публикации.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак тем временем сообщил, что в городе без электроснабжения остались все тяговые подстанции.

12 декабря «ДТЭК Одесские электросети» сообщил, что в Одессе часть абонентов останется без электроснабжения более чем на трое суток.

В ночь на 12 декабря украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Одессе произошел взрыв. В тот момент на всей территории Одесской области действовал режим воздушной тревоги.

11 декабря в Минобороны РФ рассказали, что российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, атаки производились с помощью беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна дойти до пляжей Одессы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами