В России допустили появление интернета в пассажирских самолетах

Ядров: Росавиация обсудит оснащение лайнеров терминалами для доступа в интернет

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обсудит вопрос оснащения российских самолетов оборудованием для предоставления доступа в интернет. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал глава ведомства Дмитрий Ядров, задача была поставлена перед аэрокосмической компанией «Бюро 1440».

«В рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», — отметил специалист.

По его словам, обеспечивающие доступ в интернет терминалы должны соответствовать определенным требованиям. Ядров не исключил, что из-за этого придется дорабатывать конструкцию самих самолетов.

Глава Росавиации не стал раскрывать стоимость подключения к интернету на борту для пассажиров. Отвечая на соответствующий вопрос, он обратил внимание, что для определения стоимости необходимо «коммерцию считать».

17 ноября пресс-служба одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates сообщила о планах перевозчика в течение двух лет оснастить почти весь парк воздушных судов бесплатным интернетом Starlink. Ожидается, что подключение получат 232 лайнера — Boeing 777 и Airbus A380.

Ранее азербайджанская авиакомпания AZAL решила запретить пользоваться пауэрбанками во время полета.