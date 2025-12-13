Пленные российские военнослужащие знают, что Россия их обязательно выручит, ждать этого им помогают посылки из дома с письмами от родных и рисунками детей. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она рассказала про договоренность с украинским омбудсменом о взаимном посещении военнопленных, о направлении им посылок с письмами из дома. По словам Москальковой, в декабре российским пленным вручат две тысячи посылок.

«Мы собираем письма из дома, рисунки детишек, письма от жен, матерей, братьев, сестер с тем, чтобы наши бойцы видели, что мы их ждем и их выручим. Обязательно», — сказала омбудсмен.

11 декабря Москалькова заявила, что шестеро украинцев, спасенных российскими войсками в Сумской области, не могут вернуться домой. По ее словам, военные ВС России вывели шесть украинских граждан из зоны боевых действий в Сумской области, но теперь их не принимает Киев.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста помог вернуть 124 жителя Курской области с Украины.