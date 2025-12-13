Синоптик рассказал, что снежный покров в московском регионе не долежит до Нового года

Леус: снежный покров в московском регионе не долежит до Нового года

Снежный покров, сформировавшийся в московском регионе, не долежит до Нового года. Об этом в Telegram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Учитывая прогнозы осадков и хода температуры на предстоящие дни, можно сказать, что этот снег до Нового года не долежит — предстоящий трехдневный морозный период будет малоснежным и на высоту снежного покрова не повлияет», — написал синоптик.

Метеоролог Татьяна Позднякова до этого говорила, что в Москве на Новый год выпадет снег, несмотря на теплое начало декабря.

6 декабря синоптик Евгений Тишковец рассказал «Газете.Ru», что ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, кроме того, снег будет сыпать почти ежедневно. Он отметил, что к Новому году россияне без снега не останутся.

