В Белгороде обезвредили упавший возле соцобъекта украинский боеприпас

Мэр Демидов: взрывотехники в Белгороде обезвредили боеприпас возле соцобъекта
Shutterstock/zulicheg

В Белгороде обезвредили упавший возле социального объекта украинский боеприпас. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время территория вокруг соцобъекта проверена и безопасна. Люди могут возвращаться в свои дома.

Чиновник добавил, что администрация Белгорода организует доставку жителей, размещенных во временных пунктах, обратно к их домам.

12 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что боеприпас упал возле соцобъекта в Белгороде, люди не пострадали. Жителей, проживающих в радиусе 300 метров, вывезли в безопасные места. Около 40 человек разместились в пункте временного размещения.

Утром 13 декабря Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Валуйский округ Белгородской области пострадала женщина. Инцидент произошел в селе Бирюч.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали в результате ударов ВСУ.

