Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что приперт к стене тем, что происходит на поле боя, и собственной нелегитимностью. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский понимает, что его уже приперли по всем параметрам к стене — и по ситуации на земле, на поле боя, и своей собственной нелегитимностью, учитывая, что выборов не было, он как бы их сам отменил», — сказал дипломат.

Более того, украинцы, которые уехали из страны, проявляют абсолютное недоверие к Зеленскому, и тот стал «шантажировать западных кураторов», подчеркнула Захарова.

Официально полномочия Зеленского закончились в мае 2024 года, однако выборы на Украине не проводят из-за военного положения.

Накануне британский журналист заявил, что выборы уничтожат Зеленского.

При этом Зеленский сказал, что готов к выборам. Он также назвал условия для старта избирательной кампании на Украине

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что президентские выборы на Украине станут катастрофой.