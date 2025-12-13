На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве Росгвардия задержала иностранца с крупной партией наркотиков

Росгвардия: на юге Москвы иностранец попался с 40 граммами метадона
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали на юге столицы иностранного гражданина с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл в лесном массиве района Северное Чертаново. Во время патрулирования росгвардейцы обратили внимание на молодого мужчину, который заметно занервничал при появлении служебного автомобиля и попытался скрыться. При проверке документов у подозреваемого обнаружили свертки с неизвестным веществом, выпавшие из кармана.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза показала, что изъятое вещество — метадон, запрещенный к обороту в РФ, общим весом около 40 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер.

Задержанный гражданин одной из стран СНГ был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого столичные правоохранители вместе с сотрудниками Росгвардии и ФСБ пресекли деятельность подпольного предприятия, которое упаковывало наркотические вещества в коробки элитной парфюмерии с двойным дном. Подпольный цех по упаковке наркотиков в коробки с духами организовали 64-летняя пенсионерка, две ее дочери и 38-летний житель Истры.

Ранее россиянка спрятала 312 свертков с наркотиками в нижнем белье.

