Российский офицер ликвидировал из гранатомета до десяти боевиков ВСУ

Минобороны РФ рассказало о раненом офицере, ликвидировавшем до 10 бойцов ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Гвардии младший лейтенант ВС России Сергей Желткевич уничтожил из автоматического гранатомета АГС в зоне спецоперации до десяти украинских бойцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что, находясь на линии боевого соприкосновения, группы эвакуации ВС РФ начали оказывать раненым военным первую медицинскую помощь, в это время гвардии младший лейтенант Сергей Желткевич под непрерывным огнем противника руководил расчетами АГС и подавил резервы украинской армии. Получив данные от разведки, сообщившей о передвижении украинских бойцов, офицер быстро сориентировался в обстановке и отдал команду расчетам открыть огонь по назначенному сектору.

«В результате точной корректировки огня было уничтожено до десяти человек личного состава противника», — заявили в Минобороны.

В министерстве также рассказали о гвардии ефрейторе Ванире Хабибуллине, который эвакуировал двух раненых сослуживцев с поля боя и осуществил доставку продуктов и боеприпасов на передовые позиции. При этом группа Ванира подверглась массированной атаке дронов ВСУ. Благодаря профессиональным действиям Хабибуллина жизни раненых были спасены, а подразделения ВС РФ были обеспечены необходимым имуществом, подчеркнули в Минобороны.

В октябре Минобороны сообщило о российском военном, который эвакуировал в госпиталь 100 раненых сослуживцев.

Ранее СМИ рассказали о раненом военном, который две недели полз до своих в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
