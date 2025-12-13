«Роснано» обвинила экс-менеджеров в недобросовестном управлении проектом Crocus

Госкорпорация «Роснано» подала иск к бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, направленному на создание в России уникального производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там отметили, что иск направлен на привлечение к ответственности лиц, которые одобряли и реализовывали проект Crocus в период с 2011 по 2020 годы. Директор по особым поручениям компании Евгений Фролов подчеркнул, что предъявление иска является частью работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкорпорации и будет продолжено как в досудебном порядке, так и через уголовные, гражданские и арбитражные процессы.

Фролов заявил, что с самого старта проекта члены правления «Роснано» и кураторы Crocus игнорировали технологические риски и не предусмотрели механизмы защиты интересов компании и государства. В течение девяти лет реализации проекта, по его словам, ответственные лица нарушали внутренние нормативные акты, бесконтрольно увеличивали финансирование несмотря на убыточность проекта и не соблюдали контрольные точки реализации. В результате проект не достиг заявленных целей, а вернуть значительную часть вложенных средств оказалось невозможным.

Он также отметил, что с начала антикризисной программы в «Роснано» ведется системный анализ инвестиционных решений и финансовых операций, которые были явно недобросовестными и противоречили целям деятельности компании.

Проект Crocus был утвержден в 2011 году для создания уникального производства MRAM в России с целью выпуска полупроводниковых продуктов, способных заменить существующие системы оперативной памяти. В компании подчеркнули, что средства инвестировались не на достижение целей проекта, а на финансирование сторонних юридических лиц, включая иностранные компании, на невыгодных условиях.

