На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Роснано» обвинила экс-менеджеров в недобросовестном управлении проектом Crocus

ТАСС: «Роснано» требует 11,9 млрд руб. с бывших руководителей по проекту Crocus
true
true
true
close
Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

Госкорпорация «Роснано» подала иск к бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, направленному на создание в России уникального производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там отметили, что иск направлен на привлечение к ответственности лиц, которые одобряли и реализовывали проект Crocus в период с 2011 по 2020 годы. Директор по особым поручениям компании Евгений Фролов подчеркнул, что предъявление иска является частью работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкорпорации и будет продолжено как в досудебном порядке, так и через уголовные, гражданские и арбитражные процессы.

Фролов заявил, что с самого старта проекта члены правления «Роснано» и кураторы Crocus игнорировали технологические риски и не предусмотрели механизмы защиты интересов компании и государства. В течение девяти лет реализации проекта, по его словам, ответственные лица нарушали внутренние нормативные акты, бесконтрольно увеличивали финансирование несмотря на убыточность проекта и не соблюдали контрольные точки реализации. В результате проект не достиг заявленных целей, а вернуть значительную часть вложенных средств оказалось невозможным.

Он также отметил, что с начала антикризисной программы в «Роснано» ведется системный анализ инвестиционных решений и финансовых операций, которые были явно недобросовестными и противоречили целям деятельности компании.

Проект Crocus был утвержден в 2011 году для создания уникального производства MRAM в России с целью выпуска полупроводниковых продуктов, способных заменить существующие системы оперативной памяти. В компании подчеркнули, что средства инвестировались не на достижение целей проекта, а на финансирование сторонних юридических лиц, включая иностранные компании, на невыгодных условиях.

Ранее «Газпром» подал в суд на «дочку» Uniper.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами