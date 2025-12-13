Боец Рубеж: ВСУ были деморализованы, когда ВС РФ вошли в Суджу по газовой трубе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) были деморализованы, и у них началась паника, когда российские бойцы вошли в город Суджу Курской области по газовой трубе во время операции «Поток». Об этом сообщил ТАСС участник операции командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» с позывным Рубеж.

«Мы, соответственно, дожимали их, просто заходили и зачищали. Забрали Суджу. Следующий населенный пункт у нас был Гончаровка. Гончаровку зачистили, Рубанщину, Гоголевку», — рассказал военнослужащий.

За участие в операции «Поток» Рубеж был награжден орденом Александра Невского.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов //www.gazeta.ru/politics/news/2025/04/26/25643312.shtmlдоложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее послание участников операции «Поток» к россиянкам попало на видео.