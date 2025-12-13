На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гросси призвал не политизировать выбор маршрута экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС

Гросси назвал безопасным маршрут к Запорожской АЭС через Россию
true
true
true
close
Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для передвижения своих экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) использует безопасный и надежный маршрут, проходящий через Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отметив, что Агентство признательно российской стороне за обеспечение безопасности своих специалистов на пути к ЗАЭС.

Он также напомнил, что до этого так же благодарил украинскую сторону за участок маршрута, который прежде проходил по территории Украины.

«Я стараюсь быть практичным, а не политизировать вопрос маршрута,» — подчеркнул Гросси, выразив надежду на то, что «наступит мир», и тогда вопрос маршрута станет менее актуальным.

В пресс-службе ЗАЭС ранее сообщили, что ремонтная кампания на атомной станции, которая длилась в течение 2025 года, успешно завершается, все плановые работы выполнены в полном объеме.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что такой ситуации, как на ЗАЭС, не было за все время работы атомных станций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами