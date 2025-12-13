Гросси призвал не политизировать выбор маршрута экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для передвижения своих экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) использует безопасный и надежный маршрут, проходящий через Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отметив, что Агентство признательно российской стороне за обеспечение безопасности своих специалистов на пути к ЗАЭС.

Он также напомнил, что до этого так же благодарил украинскую сторону за участок маршрута, который прежде проходил по территории Украины.

«Я стараюсь быть практичным, а не политизировать вопрос маршрута,» — подчеркнул Гросси, выразив надежду на то, что «наступит мир», и тогда вопрос маршрута станет менее актуальным.

В пресс-службе ЗАЭС ранее сообщили, что ремонтная кампания на атомной станции, которая длилась в течение 2025 года, успешно завершается, все плановые работы выполнены в полном объеме.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что такой ситуации, как на ЗАЭС, не было за все время работы атомных станций.